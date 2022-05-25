Лжеполицейский оформил кредиты на жителей нескольких регионов Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стражи порядка города Экибастуз задержали 25-летнего жителя Петропавловска. Его подозревают в совершении серии преступлений в нескольких регионах под личиной сотрудника полиции. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали правоохранители, подозреваемый находился в розыске в городе Сарань Карагандинской области.

После задержания следователи выявили факты мошенничества, совершенные и в Экибастузе.

По версии полиции, в апреле подозреваемый, находясь в Экибастузе, представлялся местным жителям сотрудником полиции, и под предлогом проверки задолженности по кредитам снимал на видео и фотографировал документы потерпевших, тем самым получая их копии.

Один из потерпевших поднял тревогу, когда узнал, что в одном из банков на него оформили кредит на сумму 140 тысяч тенге.

В полиции отметили, что такая преступная схема имела системный характер. При задержании мужчина признался в совершении аналогичных преступлений на территории Карагандинской и Костанайской областей.

В Экибастузе на данный момент установили двоих потерпевших.

Подчеркивается, что подобные незаконные действия дискредитируют и наносят урон имиджу полиции.

"Полицейские никогда не запрашивают у граждан информации по кредитам, так как данный вопрос находится не в нашей компетенции.

Напоминаем, не сообщайте посторонним лицам свои личные данные, не давайте себя фотографировать и снимать видео незнакомым лицам", – призвали в полиции.

По решению суда задержанный мужчина был помещен под стражу. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК ("Мошенничество").

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970973-lzhepolitseyskiy-oformil-kredity-na-zhiteley-neskolkih-regionov-kazahstana/