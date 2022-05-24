Гражданина Узбекистана задержали с 21,5 тыс. долларов в аэропорту Шымкента

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Накануне, 23 мая, в аэропорту города Шымкент был задержан гражданин Узбекистана. Его подозревают в попытке вывезти за пределы Казахстана иностранную валюту, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов.

Как указали в ведомстве, гражданина соседней страны задержали во время проведения таможенного контроля на международном рейсе №VSV-485 "Шымкент-Стамбул".

По версии КГД, он попытался вывезти наличные деньги в иностранной валюте. Сумма обнаруженных средств составила 21 490 долларов США (9 133 680 тенге).

Отмечается, что действия гражданина Узбекистана были квалифицированы как административное правонарушение, подпадающее под статью 545 КоАП РК ("Несоблюдение порядка применения запретов и ограничений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу ЕАЭС").

Материалы дела были собраны и направлены в специализированный городской суд города Шымкент по административным правонарушениям для принятия процессуального решения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970831-grazhdanina-uzbekistana-zaderzhali-s-215-tys-dollarov-v-aeroportu-shymkenta/