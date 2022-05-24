Мужчину с оружием и наркотиками задержали в Караганде (фото)

Наркотики. Фото: polisia.kz

Карагандинские полицейские получили информацию о том, что на окраине города в бесхозном доме находится наркодилер. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

16 мая стражи порядка установили заброшенный дом. Оказалось, что там действительно жил 47-летний мужчина.

Как отметили правоохранители, увидев полицейских, подозреваемый сразу выдал свой тайник, ошибочно считая, что дом осматривать не будут.

Жилище полностью обыскали. В результате этого были обнаружены около 15 целлофановых и более 10 фольгированных свертков, примерный вес которых составил менее 1 килограмма.

Наркотики. Фото: polisia.kz

Кроме того, стражи порядка нашли обрез охотничьего одноствольного ружья и нож кустарного производства.

В котельной была найдена сумка, в которой находился полимерный пакет с порошкообразным веществом со специфическим запахом. Вес пакета составил примерно 3 кг.

В спальной комнате за кроватью найден спрятанный травматический пистолет марки "Оса" и денежные средства в размере 900 тысяч тенге.

Обрез. Фото: polisia.kz

По всем изъятым вещественным доказательствам были назначены экспертизы. Одна из них показала, что в целлофановых и фольгированных свертках находился гашиш общим весом около 900 граммов.

В отношении мужчины начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 и части 2 статьи 287 УК РК. Подозреваемого поместили под арест.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970786-muzhchinu-s-oruzhiem-i-narkotikami-zaderzhali-v-karagande-foto/