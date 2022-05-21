Акмолинца избили после того, как он заступился за девушку

Иллюстративное фото: pexels.com

В Акмолинской области мужчину избили после того, как он заступился за девушку. Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 мая. Подозреваемый установлен, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Стражам порядка Аккольского района сообщили, что в приемное отделение больницы поступил мужчина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки и челюсти, закрытым переломом ребра.

Правоохранители предварительно установили, что в ночь с 18 на 19 мая в ходе распития спиртных напитков пострадавший сделал замечание знакомому за то, что тот грубо разговаривал с девушкой. За это он и получил телесные повреждения, после чего был госпитализирован.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Нур-Султана.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст. 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970416-akmolintsa-izbili-posle-togo-kak-on-zastupilsya-za-devushku/