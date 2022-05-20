Избил и забрал телефон: распитие алкоголя в Нур-Султане закончилось грабежом

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

К столичным полицейским обратился житель Нур-Султана, который рассказал, что его ограбили. Малознакомый мужчина избил и забрал телефон потерпевшего, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Как выяснили стражи порядка, подозреваемый и пострадавший вместе распивали алкогольные напитки в дачном обществе "Газоаппаратура".

Между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой собутыльник избил потерпевшего и забрал его смартфон.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого по "горячим следам". Им оказался ранее судимый 34-летний житель Акмолинской области.

Дело расследуют по статье 191 УК РК "Грабеж". Указывается, что подозреваемый дал признательные показания. Мужчину поместили в ИВС.

Похищенный смартфон полицейские также нашли, он находился в ломбарде. Гаджет изъяли и его вернули законному владельцу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970336-izbil-i-zabral-telefon-raspitie-alkogolya-v-nur-sultane-zakonchilos-grabezhom/