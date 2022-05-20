Ударил кулаком в лицо: водители устроили разборки на дороге в Усть-Каменогорске

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На одной из дорог пригорода Усть-Каменогорска водитель перекрыл проезжую часть, желая набрать воду из колонки. На этом фоне у него возник конфликт с другим мужчиной. Все закончилось назначением общественных работ, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по ВКО.

Между двумя водителями возник конфликт, когда один из них перекрыл проезжую часть, желая набрать воду из колонки. На что ему сделали замечание и попросили убрать машину с дороги. Однако он проигнорировал слова.

Тогда между мужчинами произошла словесная перепалка, в ходе которой водитель, набиравший воду, ударил оппонента кулаком в лицо.

В отношении 25-летнего парня был вынесен обвинительный приговор. Суд назначил ему 40 часов общественных работ. Кроме того, осужденного обязали выплатить материальный ущерб в размере 43 тысяч тенге.

"Подучетный полностью осознал свой проступок и отработал общественные работы", - пояснил начальник службы пробации Усть-Каменогорска Максат Манарбеков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970309-udaril-kulakom-v-litso-voditeli-ustroili-razborki-na-doroge-v-ust-kamenogorske/