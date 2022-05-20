Целый киоск для приготовления донер-кебаба украли в Караганде

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Карагандинские полицейские раскрыли кражу киоска, в котором продавали донер-кебаб. По подозрению в совершении преступления задержали 27-летнего местного жителя. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, 2 мая в Центральный ОП Караганды обратилась 60-летняя жительница города.

По словам заявительницы, неизвестные украли целиком киоск с оборудованием для приготовления донер-кебаба, который стоял за ее домом. Ущерб составил 15 млн тенге.

Полицейские изучили все записи с камер видеонаблюдения в округе. На одной из них они заметили искомую машину с трудноразличимыми из-за грязи госномерами.

Несмотря на это, правоохранители узнали направление движения транспорта. В итоге 27-летнего подозреваемого задержали у него дома. По версии стражей порядка, прогуливаясь по городу, молодой человек увидел стоявший во дворе киоск.

Он убедился, что внутри имеется все необходимое для бизнеса, и решил в праздничные дни пригнать эвакуатор и увезти киоск с расчетом на то, что в выходные дни никто не обратит внимание.

Также был раскрыт еще один эпизод кражи. По версии правоохранителей, 31-летняя жительница Темиртау пыталась продать краденые из госучреждения планшеты.

Следователи установили, что 11 мая женщина пришла к знакомым на прежнее место работы. Уходя с предприятия, подозреваемая, как указывается, незаметно забрала с собой 4 планшета. Сумма ущерба составила более 500 тысяч тенге.

Продать гаджеты не получилось из-за отсутствия документов, никто не брал их за предлагаемую сумму. Отмечается, что женщина призналась в совершении преступления пришедшим к ней сотрудникам полиции и вернула краденые вещи.

По обоим фактам ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970274-tselyy-kiosk-dlya-prigotovleniya-doner-kebaba-ukrali-v-karagande/