Что будет, если вовремя не оплатить штраф за нарушение ПДД, рассказали в полиции Алматы

Иллюстративное фото: ДП Северо-Казахстанской области

В полиции Алматы рассказали, что будет, если не оплатить штраф за нарушение ПДД вовремя, и какие льготы предусмотрены, если сделать это в течение короткого времени, передает корреспондент NUR.KZ.

Департамент полиции города запустил социальные ролики о штрафах, где разъяснен пошаговый алгоритм процедуры оплаты штрафа за нарушение ПДД и объяснено, почему надо делать это своевременно.

"Штрафы необходимо оплачивать вовремя, поскольку это влечет ряд неудобств, прежде всего, для самого правонарушителя. К слову, судебным исполнителем могут быть наложены ограничения на банковские счета, на выезд за пределы страны и так далее.

Кроме того, предусмотрены льготы, если правонарушитель оплатит штраф в течение 7 календарных дней. В таком случае размер скидки составляет 50%", - напомнил начальник Управления административной полиции ДП города Алматы полковник полиции Нурлан Аманбек.

По его словам, ролики будут тиражированы в качестве социальной рекламы в сетке вещания телеканала, перед показом фильмов на экранах кинотеатров и посредством социальных сетей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970221-chto-budet-esli-vovremya-ne-oplatit-shtraf-za-narushenie-pdd-rasskazali-v-politsii-almaty/