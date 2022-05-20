Таксист обманул пассажиров на 1,5 млн тенге в Шымкенте

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Таксиста обвинили в мошенничестве в Шымкенте. Жертвы обмана отдали 1,5 млн тенге, однако обещанного не дождались. В итоге мужчина предстал перед судом, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Следователи установили, что водитель предлагал пассажирам помощь в приобретении квартиры по госпрограмме. Его "услуги" стоили от 100 до 500 тысяч тенге.

Поверив таксисту на слово, семеро доверчивых граждан отдали ему в общей сложности 1 млн 585 тысяч тенге. Однако обещанного не дождались, поэтому обратились с заявлениями в правоохранительные органы.

Полицейские провели ряд оперативных мероприятий: опросили потерпевших и свидетелей, проверили чеки денежных переводов.

В результате стражи порядка вышли на след подозреваемого и задержали его по месту жительства.

После завершения расследования материалы уголовного дела с обвинительным актом были направлены в суд.

Мужчину по п.4 ч.3 ст.190 УК РК (Мошенничество) приговорили к ограничению свободы на 4 года и 6 месяцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970214-taksist-obmanul-passazhirov-na-15-mln-tenge-v-shymkente/