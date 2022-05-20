Женщину зарезали и подожгли дом в Таразе. Ее внучкам чудом удалось спастись

Место происшествия. Кадр из видео: КТК

В Таразе 57-летнюю женщину зарезали, а дом подожгли. Двум ее внучкам удалось спастись чудом. Жуткое преступление произошло ночью. Подозреваемого задержали, он ранее дважды был судим, передает КТК.

Следователи установили, что злоумышленник сначала зарезал хозяйку, а потом поджег ее дом. Тело нашли только после ликвидации пожара.

По словам соседей, незадолго до этого в доме произошел скандал. Гость громко кричал и ругался, а женщина молила о пощаде. В этот момент в доме также находились две внучки и сожитель погибшей. Он тоже получил ножевое ранение.

Девочки сбежали через окно и позвали на помощь.

32-летнего подозреваемого задержали на месте преступления. Ранее он был дважды судим. Оказалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался выяснить у семьи, как найти их общую знакомую.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении данного преступления задержан 32-летний ранее судимый житель Тараза. Назначены необходимые экспертизы. Обстоятельства произошедшего выясняются, ведется следствие", - сообщила руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970209-zhenschinu-zarezali-i-podozhgli-dom-v-taraze-ee-vnuchkam-chudom-udalos-spastis/