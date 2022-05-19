Женщина проучила любовницу мужа в ВКО

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Жительницу Восточно-Казахстанской области привлекли к ответственности за нецензурную брань в WhatsApp в адрес жены своего любовника. За оскорбления она получила 60 часов общественных работ, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДУИС региона.

В ведомстве рассказали, что перед 8 марта женщина на почве ревности позвонила жене своего любовника, чтобы поговорить об отношениях с ее супругом.

Однако не сдержала эмоций и оскорбила соперницу нецензурными словами, а та прервала разговор.

Но настойчивая девушка не переставала звонить. Потерпевшая сохранила аудиозаписи бесед и представила их в суде.

В итоге суд признал жительницу ВКО виновной в оскорблении и приговорил к 60 часам общественных работ. Ее поставили на учет в службе пробации и направили в акимат для выполнения общественных работ.

Теперь по 4 часа в день женщина занимается уборкой территории. Ее проверяют инспекторы службы пробации. Со стороны подучетной нарушений не выявлено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970071-zhenschina-prouchila-lyubovnitsu-muzha-v-vko/