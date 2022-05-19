Более 200 казахстанцев купили несуществующие товары и лишились 15 млн тенге

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Стражи порядка задержали двоих ранее судимых местных жителей в возрасте 24 и 27 лет, которых подозревают в совершении преступлений, связанных с мошенничеством. Об этом сообщается на официальной странице ДП Павлодарской области в VK.

По версии полиции, подозреваемые обманули более 200 казахстанцев, продавая несуществующие товары на популярных сайтах. Указывается, что на сайтах размещались объявления о продаже товаров (сено, трактор, зерно, дрова).

Также, по данным правоохранителей, задержанные совершали звонки и представлялись сотрудниками банков. В рамках данного дела факты интернет-мошенничества выявляли по всему Казахстану.

Как пояснили стражи порядка, схема работала так: клиенты перечисляли предоплату (от 10 до 500 тысяч тенге в среднем), деньги поступали на счета третьих лиц, среди которых – злоупотребляющие спиртными напитками и лица без определенного места жительства.

После этого связь с "продавцом" прерывалась.

Все факты расследуются по части 2 статьи 190 УК РК ("Мошенничество"). Фигуранты уголовного дела содержатся под стражей.

В настоящее время выявлено порядка 200 преступлений. Общая сумма ущерба составляет около 15 000 000 тенге.

По данным департамента, почти каждое третье обращение в полицию связано с мошенниками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970011-bolee-200-kazahstantsev-kupili-nesuschestvuyuschie-tovary-i-lishilis-15-mln-tenge/