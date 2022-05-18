Две крупные кражи раскрыли полицейские в Караганде

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Карагандинские полицейские раскрыли два эпизода крупных краж, произошедших на территории города в мае текущего года. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

Первый из двух эпизодов произошел 3 мая текущего года.

По данным полиции, к 55-летней предпринимательнице, арендующей бутик в одном из торговых домов Караганды, подошел мужчина и попросил показать золотые браслеты.

Женщина стала показывать покупателю изделия, и его заинтересовали два образца, которые он выразил готовность купить. Далее, по версии стражей порядка, потерпевшая отвернулась за коробочками, чтобы упаковать браслеты, однако, когда она повернулась к прилавку, мужчина уже ушел и унес с собой изделия.

Ущерб составил около 430 тысяч тенге.

Бизнесвумен описала подозреваемого и показала видеозапись с камер наблюдения. 12 мая подозреваемый был задержан, им оказался 30-летний житель столицы. Во время обыска у него нашли краденое имущество.

Во втором эпизоде, 39-летняя руководительница одного из местных ТОО 16 мая заявила в полицию о том, что произошла кража запчасти ее автомобиля, который находился на ремонте в автосервисе.

Потерпевшая пояснила, что из-за поломки ей пришлось пригнать свою автомашину в мастерскую еще 16 апреля. Специалист, ремонтировавший авто, находил разные причины и откладывал устранение неполадки.

16 мая женщина обратилась к владельцу сервиса, после чего выяснилось, что вместо устранения неполадки, мастер украл запчасть стоимостью 700 тысяч тенге.

Оказалось, что 26-летний работник мастерской решил снять с автомашины катализатор на время ремонта. По данным полиции, дорогую запчасть он поставил в другую машину и, выручив за нее деньги, решил свои финансовые проблемы.

По обоим фактам ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Отмечается, что вина каждого из подозреваемых доказывается видеозаписью с камер наблюдения на местах преступлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969890-dve-krupnye-krazhi-raskryli-politseyskie-v-karagande/