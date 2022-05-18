Житель Шымкента семь лет уклонялся от уплаты алиментов

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В Шымкенте привлекли к ответственности местного жителя, который на протяжении семи лет уклонялся от уплаты алиментов. В итоге у него накопился долг на 3,2 млн тенге, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как пояснили в полиции, по решению суда мужчина обязан ежемесячно выплачивать алименты в размере трети от своего заработка или иного дохода. Эти деньги должны идти на содержание двух его несовершеннолетних детей.

При этом отмечается, что должнику неоднократно выдавали предупреждающие уведомления, однако никаких выплат он не производил.

В итоге в УП Каратауского района поступило постановление частного судебного исполнителя о привлечении должника к уголовной ответственности.

На сегодняшний день задолженность мужчины по алиментам составляет 3 235 709 тенге.

Стражи порядка провели досудебное расследование по статье 139 УК РК "Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей", материалы дела направили в Специализированный суд по делам несовершеннолетних.

В полиции напомнили, что указанная статья предусматривает наказание в виде привлечения к общественным работам, ограничения свободы либо лишения свободы на срок до двух лет.

Подчеркивается, что защита прав и законных интересов несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений деятельности госорганов, а забота о детях и их воспитание является естественным правом и обязанностью родителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969875-zhitel-shymkenta-sem-let-uklonyalsya-ot-uplaty-alimentov/