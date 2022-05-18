Международный наркоканал ликвидировали силовики Казахстана и Кыргызстана (видео)

Наркотические вещества. Кадр из видео: официальный YouTube-канал МВД КР

Спецслужбы Казахстана и Кыргызстана совместными усилиями ликвидировали сеть каналов транспортировки и сбыта синтетических наркотиков в Среднюю Азию. Об этом сообщается на официальном сайте МВД КР.

Отмечается, что совместная спецоперация проводилась в течение полугода на территориях обоих государств.

Как сообщили в ведомстве, с ноября 2021 года по апрель 2022 года в Казахстане и Кыргызстане было проведено несколько совместных операций, направленных на ликвидацию устойчивых наркогруппировок причастных к изготовлению, контрабанде и сбыту крупных партий наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе спецопераций были задержаны четыре гражданина РК и три гражданина КР, а также установлено и ликвидировано 2 нарколаборатории по производству синтетических наркотиков.

"Из незаконного оборота наркотиков изъято 31 кг наркотиков, задержаны пособники и организаторы наркоканала", – сообщили представители МВД Кыргызской Республики.

Подчеркивается, что примерная прибыль от реализации наркотиков могла составить 155 млн 545 тыс. сом (около 820 млн 115 тыс. тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969850-mezhdunarodnyy-narkokanal-likvidirovali-siloviki-kazahstana-i-kyrgyzstana-video/