Старшеклассников подозревают в сексуальном насилии над мальчиком в Акмолинской области

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В соцсетях распространяется видео с насилием со стороны старшеклассников над 10-летним школьником. Указывается, что произошло это в Акмолинской области. Информацию прокомментировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что 9 мая в полицию поступила информация о том, что в WhatsApp распространяется видео с действиями сексуального характера в отношении несовершеннолетнего 2012 года рождения, который проживает в Акмолинской области.

"По данному факту незамедлительно начато и расследуется уголовное дело по ст.121 ч.4 УК РК (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего)", - сообщили в департаменте полиции региона.

Здесь добавили, что по делу назначены судебные экспертизы, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Допросы несовершеннолетних проводятся в присутствии законных представителей, педагогов, психологов и адвокатов.

Другую информацию в интересах следствия в ведомстве не разглашают.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969738-starsheklassnikov-podozrevayut-v-seksualnom-nasilii-nad-malchikom-v-akmolinskoy-oblasti/