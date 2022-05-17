Двух мужчин с крупной партией наркотиков задержали в Алматы (видео)

Иллюстративное фото: instagram.com/almaty_police_department

В Алматы полицейские задержали двоих мужчин, у которых была изъята крупная партия наркотиков, сообщается на официальной странице городского департамента полиции в Instagram.

Как отметили сотрудники ДП, один из мужчин был задержан на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Момышулы в Алматы.

"В его автомашине марки Mitsubishi были обнаружены два полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом зеленого цвета. И как позже установила судебно-химическая экспертиза, это был гашиш, весом 227 граммов", – рассказали полицейские.

В ходе дальнейшего расследования был задержан 40-летний житель Алматинской области.

По данным ведомства, в ходе санкционированного обыска на месте его задержания было обнаружено и изъято 26 свертков с гашишем. Уточняется, что это свыше 7 килограмм вещества. Также были изъяты весы и три миллиона тенге.

"По сведениям оперативников, в настоящее время устанавливается канал поставки наркотиков в Алматы, его другие участники и круг постоянных "клиентов" задержанных", – добавили сотрудники полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969604-dvuh-muzhchin-s-krupnoy-partiey-narkotikov-zaderzhali-v-almaty-video/