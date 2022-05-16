Жительницы Шымкента лишились золота на миллионы тенге в надежде "снять порчу"

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Две жительницы Шымкента лишились золота на 4,5 млн тенге. Они передали ценности незнакомке, чтобы та "сняла порчу", но были обмануты. Подозреваемая в мошенничестве задержана, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В обоих случаях злоумышленница стучалась в дверь, прося милостыню. Потом же заявляла, что потусторонние силы подсказали ей о наведенной на дом порче. Если не снять ее быстро, то будет беда.

Незнакомка уверила женщин, что для проведения ритуала очищения нужно все их золото.

По словам потерпевших, взяв в руки ювелирные украшения, она с таинственным видом что-то шептала и ходила вокруг дома, а через некоторое время исчезла. Общая сумма ущерба составила 4,5 млн тенге.

Стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия. Проверили камеры видеонаблюдения. Было установлено, что подозреваемая села в такси.

Оперативники определили личность водителя и опросили его. Оказалось, что он довез пассажирку до дома. Подозреваемая была задержана по месту жительства.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969527-zhitelnitsy-shymkenta-lishilis-zolota-na-milliony-tenge-v-nadezhde-snyat-porchu/