Полиция ответила на слухи о побеге подозреваемого в изнасиловании в Жамбылской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В соцсетях появилась информация о том, что 30-летний подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней сбежал из-под стражи в Жамбылской области. На сообщения отреагировали в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что распространяемая в социальных сетях информация о побеге 30-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 121 частью 4 УК РК (Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней), не соответствует действительности.

"6 мая 2022 года он был задержан и водворен в изолятор временного содержания, а в настоящее время содержится в УЖД 158/1 ДУИС по Жамбылской области (следственном изоляторе)", - пояснили в ДП региона.

Стражи порядка призвали граждан не распространять недостоверные сообщения и доверять только официальной информации.

Полицейские напомнили, что законом установлена уголовная ответственность за распространение заведомо ложной информации, в том числе через социальные сети и мессенджеры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969459-politsiya-otvetila-na-sluhi-o-pobege-podozrevaemogo-v-iznasilovanii-v-zhambylskoy-oblasti/