Склад с фальшивыми автозапчастями на 1,8 млрд тенге ликвидировали в Алматы (видео)

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В Алматы был обнаружен и ликвидирован склад контрафактных автозапчастей на сумму более 1,8 млрд тенге. В качестве подозреваемых по делу задержана группа местных жителей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале АФМ.

Указывается, что фальшивые автозапчасти с указанного склада продавались по всему Казахстану.

При обыске на складе проверяющие нашли товары известных брендов: Toyota, Lexus, Hyundai и Honda. Всего изъято порядка 106 тыс. контрафактных автомобильных запчастей.

Территориальный департамент АФМ по Алматы при координации прокуратуры города завершил досудебное расследование в отношении подозреваемых.

По итогам было установлено, что контрафактные запчасти расфасовывали в брендированные коробки, после чего распространяли по автомобильным рынкам.

В настоящее время дело рассматривается в суде. В АФМ отметили, что продолжают работу по выявлению незаконного использования товарных знаков и защите добросовестного бизнеса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969425-sklad-s-falshivymi-avtozapchastyami-na-18-mlrd-tenge-likvidirovali-v-almaty-video/