Драка мужчин переросла в поножовщину в Алматинской области
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52-летнего жителя села Токжайлау в Алакольском районе подозревают в нанесении ножевого ранения знакомому. Произошло это в момент пьяной драки. Подробности инцидента озвучивает департамент полиции Алматинской области на своей официальной странице в Instagram.
12 мая в больницу госпитализировали 41-летнего мужчину, у которого врачи диагностировали проникающее ножевое ранение брюшной полости.
При выяснении обстоятельств полицейские установили, что между потерпевшим и его знакомым произошел конфликт во время распития алкоголя.
Ссора переросла в драку с поножовщиной. 52-летний подозреваемый задержан и водворен под стражу в изолятор временного содержания Алакольской районной полиции.
По данному факту начато расследование, предусмотренное ст.106 УК РК (Причинение тяжкого вреда здоровью).
Нож, ставший орудием преступления, найден на месте происшествия и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969406-draka-muzhchin-pererosla-v-ponozhovschinu-v-almatinskoy-oblasti/