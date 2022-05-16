Драка мужчин переросла в поножовщину в Алматинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

52-летнего жителя села Токжайлау в Алакольском районе подозревают в нанесении ножевого ранения знакомому. Произошло это в момент пьяной драки. Подробности инцидента озвучивает департамент полиции Алматинской области на своей официальной странице в Instagram.

12 мая в больницу госпитализировали 41-летнего мужчину, у которого врачи диагностировали проникающее ножевое ранение брюшной полости.

При выяснении обстоятельств полицейские установили, что между потерпевшим и его знакомым произошел конфликт во время распития алкоголя.

Ссора переросла в драку с поножовщиной. 52-летний подозреваемый задержан и водворен под стражу в изолятор временного содержания Алакольской районной полиции.

По данному факту начато расследование, предусмотренное ст.106 УК РК (Причинение тяжкого вреда здоровью).

Нож, ставший орудием преступления, найден на месте происшествия и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969406-draka-muzhchin-pererosla-v-ponozhovschinu-v-almatinskoy-oblasti/