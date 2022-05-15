Злоумышленник помогал пенсионеркам донести сумки и обворовывал их в Алматы

Иллюстративное фото: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

В Алматы мошенник обманывал и обворовывал пожилых женщин, входя в доверие и предлагая "помощь", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

Как сообщили полицейские, злоумышленник совершил около 30 краж на территории Ауэзовского, Бостандыкского и Медеуского районов города Алматы.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими Алмалинского района был задержан подозреваемый. Им оказался гражданин 1984 года рождения.

"Он подыскивал себе жертвы исключительно пенсионного возраста в общественных местах, а именно на рынках, во дворах жилых домов. Караулил пожилых людей, идущих с тяжелыми сумками и большими пакетами", – рассказал начальник Управления полиции Алмалинского района Есен Искаков.

Полицейский отметил, что мошенник, производя впечатление воспитанного и порядочного человека, заводил с пенсионерками разговор и предлагал помочь донести сумки до квартиры.

"Пожилые люди соглашались, а после обнаруживали кражу денег, кошельков или сотовых телефонов. Оказалось, что в период оказания "помощи" злоумышленник незаметно похищал оттуда все самое ценное", – добавил Искаков.

Отмечается, что подозреваемый уже был судим за совершение имущественных преступлений. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

В полиции также предоставили фото задержанного.

Задержанный. Фото: пресс-служба ДП Алматы

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969352-zloumyshlennik-pomogal-pensionerkam-donesti-sumki-i-obvorovyval-ih-v-almaty/