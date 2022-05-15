Пьяный мужчина с обрезом в руках перепугал жителей Экибастуза

Мужчина с обрезом в руках. Кадр из видео: instagram.com/pavlodar_city_life

Жителей Экибастуза перепугал мужчина, прогуливающийся с обрезом в руках возле многоэтажки. На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как он стоит возле одного из подъездов даже не пытаясь скрыть оружие, передает корреспондент NUR.KZ.

На видео из Instagram-паблика zhaloba__ekibastuz можно заметить, как мужчина, держа в руках обрез, спокойно разгуливает по двору. Несколько женщин, увидев оружие, начали забегать в дом. Затем мужчина попытался кому-то позвонить.

Уже на других кадрах, размещенных в паблике pavlodar_city_life, этот же мужчина роняет на землю патрон, затем поднимает его и заряжает оружие. После этого он подходит к двери подъезда, бьет ее ногой и беспрепятственно попадает внутрь.

Ситуацию прокомментировали в полиции.

"Мужчина задержан. Им оказался 33-летний горожанин. Находившееся у него оружие, обрез одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, и 2 патрона 16 калибра изъяты, направлены на баллистическую экспертизу, по результатам которых будет принято процессуальное решение", – прокомментировали в пресс-службе ДП Павлодарской области.

В полиции уточнили, что по данному факту проводится проверка.

Известно, что мужчина прогуливался по двору с обрезом будучи в алкогольном опьянении, после задержания был доставлен в вытрезвитель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969336-pyanyy-muzhchina-s-obrezom-v-rukah-perepugal-zhiteley-ekibastuza-video/