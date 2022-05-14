Служебная собака помогла обнаружить наркотики у иностранца в Туркестанской области

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В отдел полиции Сарыагашского района Туркестанской области поступило сообщение о том, что на контрольно-пропускном пункте "Жибек жолы" выявили факт контрабанды наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу регионального департамента полиции.

Как сообщили в полиции, служебная собака по кличке Джайма учуяла наркотики у водителя автомашины марки Daewoo Nexia при прохождении пропускного пункта.

Во время обыска стражи порядка обнаружили у мужчины в левом носке вещество, похожее на наркотик. Установлено, что иностранец приехал в Казахстан в поисках работы.

В итоге подозреваемого гражданина Узбекистана доставили в районный отдел полиции. Согласно заключению экспертизы, найденное вещество оказалось гашишем.

Данный факт зарегистрировали по статье 286 УК РК ("Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено").

В настоящее время ведется досудебное расследование.

Также в полиции казахстанцам напомнили об уголовной ответственности за незаконные хранение, перевозку и культивирование наркосодержащих растений и наркотиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969291-sluzhebnaya-sobaka-pomogla-obnaruzhit-narkotiki-u-inostrantsa-v-turkestanskoy-oblasti/