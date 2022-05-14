Мужчину подозревают в краже телевизора со спутниковой приставкой в Туркестанской области

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Полицейские Туркестанской области задержали предполагаемого домушника, которого подозревают в краже телевизора со спутниковой приставкой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

Как рассказали в полиции, в дежурную часть районной полиции поступило заявление от жителя одного из местных поселков. По словам заявителя, к нему домой через окно проникли неизвестные и украли из помещения телевизор со спутниковой приставкой.

Ущерб составил около 180 тысяч тенге.

На место преступления незамедлительно выехали участковые полицейские, которые провели подворный обход и опросили возможных очевидцев. В итоге по подозрению в совершении кражи задержали ранее судимого местного жителя.

Изъятые при обыске телевизор и приставку стражи порядка вернули законному владельцу.

Проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК ("Кража"). Следствие проверяет причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969289-muzhchinu-podozrevayut-v-krazhe-televizora-so-sputnikovoy-pristavkoy-v-turkestanskoy-oblasti/