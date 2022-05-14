Канал сбыта героина ликвидировали в Нур-Султане

Иллюстративное фото: pixabay.com

Столичные полицейские ликвидировали канал сбыта героина в городе. В качестве подозреваемого по делу был задержан 35-летний мужчина, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Как рассказали в полиции, задержанный был уже неоднократно судим ранее.

По месту его жительства полицейские провели обыск с привлечением служебной собаки. В результате этого обнаружено и изъято 18 разовых доз героина.

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК ("Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов").

В настоящее время задержанный находится под арестом.

Также начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП Ерлан Акбаров сообщил, что с начала года, в столицы пресечена деятельность одной ОПГ, причастной к сбыту наркотиков.

Кроме того, ликвидированы 3 нарколаборатории, из незаконного оборота изъято более 130 кг различного вида наркотиков, в том числе около 17 кг "синтетики".

"Раскрыто 269 наркоправонарушений, в том числе 78 преступлений, относятся к категории тяжких и особо тяжких по фактам хранения и сбыта наркотиков в особо крупном размере", - резюмировал Акбаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969288-kanal-sbyta-geroina-likvidirovali-v-nur-sultane/