Дело о взятке главы отдела строительства Уральска передали в суд

Арман Уксукбаев. Фото: gov.kz

Дело главы отдела строительства Уральска Армана Уксукбаева поступило в суд. Главного строителя города задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере минувшей осенью.

Как передает телеканал "Астана", речь идет о взятке в 170 млн тенге. Согласно материалам дела, подозреваемый обещал предпринимателю содействие в заключении договора госзакупок, а также согласился в упрощенном порядке принять две девятиэтажные новостройки.

Отмечается, что от общей суммы взятки чиновник, по данным следствия, успел получить 134 миллиона. Общая стоимость объекта - более 2 миллиардов тенге.

"В специализированный межрайонный суд по уголовным делам ЗКО поступило дело в отношении экс-руководителя отдела строительства города Уральск Армана Уксукбаева, обвиняемого по части 4 статьи 366 УК РК, то есть в получении взятки в особо крупном размере", - сообщила журналистам пресс-секретарь областного суда Нургуль Канатбаева.

Напомним, что о задержании главного строителя Уральска стало известно в октябре минувшего года. Позже аким ЗКО Гани Искалиев высказался о расследовании дела в отношении своего подчиненного.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969282-delo-o-vzyatke-glavy-otdela-stroitelstva-uralska-peredali-v-sud/