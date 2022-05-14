Лото-клуб ограбили на полмиллиона тенге с помощью бутылки в Актобе

Подозреваемый. Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

Актюбинские полицейские задержали подозреваемого в ограблении местного лотерейного клуба. Указывается, что для совершения преступления использовалась всего одна бутылка, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

Как рассказали в полиции, преступление было совершено 10 мая. По имеющимся данным, в здание одного из лотерейных клубов ворвался мужчина с бутылкой, напугал охранника и кассиршу, перелез через стойку и украл из кассы 550 000 тенге, после чего скрылся.

Стражи порядка вскоре установили и задержали в качестве подозреваемого 27-летнего местного жителя. Его поместили в следственный изолятор.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 191 УК РК ("Грабеж"). С санкции суда мужчину поместили под стражу.

В случае признания вины актюбинцу грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Как отметили в департаменте полиции, раскрыть преступление помогли камеры видеонаблюдения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969267-loto-klub-ograbili-na-polmilliona-tenge-s-pomoschyu-butylki-v-aktobe/