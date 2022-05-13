Показал 16 тайников: жителя Тараза задержали за сбыт синтетических наркотиков (видео)

Изъятые наркотики. Кадр из видео: ДП Жамбылской области

25-летнего жителя Тараза задержали полицейские по подозрению в сбыте наркотических веществ путем так называемых закладок, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Жамбылской области.

При проведении обыска в правом кармане брюк подозреваемого обнаружено и изъято 84 расфасованных полиэтиленовых свертка. В машине предполагаемого закладчика нашли еще 50 свертков, внутри которых находилось синтетическое наркотическое вещество "Альфа-PVP".

Отыскать наркотики помогла служебная собака.

Кроме того, задержанный добровольно показал 16 тайников, где хранятся наркотики. Общий вес изъятых запрещенных веществ составил более 60 граммов.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый дал признательные показания, он был водворен в ИВС города. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969253-pokazal-16-taynikov-zhitelya-taraza-zaderzhali-za-sbyt-sinteticheskih-narkotikov-video/