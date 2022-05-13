"Помощь" с кредитами, жильем и уголовными делами: предполагаемую мошенницу поймали в Алматы

Подозреваемая. Фото: пресс-служба ДП города Алматы

В южной столице стражи порядка задержали женщину, которую подозревают в нескольких эпизодах мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Алматы.

Как сообщили в полиции, задержанную 1979 года рождения подозревают в целой серии мошеннических действий.

Начальник УП Бостандыкского района Думан Аухадиев рассказал, что сейчас в производстве находятся заявления троих потерпевших.

"Кому-то она обещала "продвинуть" очередь в получении социального жилья, кому-то - получить безвозвратный кредит в банке, а третьего заверила в том, что сможет повлиять на ход расследования уголовного дела.

По истечении времени эти люди убедились в обмане и обратились в органы внутренних дел", - сообщил Аухадиев.

В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения на период следствия в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Кроме того, полицейские ищут других возможных потерпевших. Всех, кто пострадал от действий подозреваемой, просят обращаться по телефонам: 254-47-01; 254-47-02 и 8 (702) 160-06-34.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969242-pomosch-s-kreditami-zhilem-i-ugolovnymi-delami-predpolagaemuyu-moshennitsu-poymali-v-almaty/