Мужчина украл ноутбуки и дважды попал на видео в Нур-Султане

Кадр из видео с камеры наблюдения: ДП Нур-Султана

Столичные полицейские расследуют кражи ноутбуков из двух магазинов электроники в Нур-Султане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

В полицию с заявлением обратились представители магазинов Sulpak и Technodom. Они сообщили о краже ноутбуков.

Вскоре по подозрению в совершении преступлений был задержан 32-летний ранее судимый мужчина. Он признался, что украл два ноутбука из магазинов.

Следователи установили, что подозреваемый зашел в торговый дом по улице Сатпаева и похитил ноутбук стоимостью более 380 тыс. тенге. Сообщается, что украденное он спрятал под курткой.

Похожим образом был похищен ноутбук стоимостью 300 тыс. тенге из магазина по проспекту Тауельсыздык. Похищенное мужчина спрятал в рюкзак, отметили в полиции.

Обе кражи попали в объективы камер наблюдения.

"В настоящее время по факту кражи проводится досудебное расследование, вещественное доказательство изъято. Подозреваемый дал признательные показания, проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы", - сообщили полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1969010-muzhchina-ukral-noutbuki-i-dvazhdy-popal-na-video-v-nur-sultane/