Двоих жителей Щучинска подозревают в краже ограждений с кладбища

Ограждения. Фото: polisia.kz

Сотрудники полиции Бурабайского района раскрыли ранее совершенное преступление, связанное с кражей ограждений с местного кладбища, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, 30 апреля им поступило заявление от 60-летней жительницы села Златополье. По словам потерпевшей, в период с 26 по 29 апреля неизвестные лица украли чугунные ограждения с православного кладбища.

Вскоре стражи порядка смогли установить личности подозреваемых. Ими оказались ранее не судимые жители Щучинска в возрасте 29 и 39 лет.

Указывается, что украденные ограждения в итоге сдали в пункт приема металла. Вещественные доказательства по делу изъяты. Ведется досудебное расследование по части 1 статьи 188 УК РК "Кража".

Полицейские проверяют причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968992-dvoih-zhiteley-schuchinska-podozrevayut-v-krazhe-ograzhdeniy-s-kladbischa/