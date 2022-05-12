4 тонны меди похитили у золотодобывающей компании в Жамбылской области

Кадр из видео: ДП Жамбылской области

Около 4 тонн меди похитили у золотодобывающей компании в Жамбылской области. С заявлением в полицию обратилось руководство собственной безопасности предприятия, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Заявители сообщили, что при неизвестных обстоятельствах с центрального склада компании тайно похитили металл на общую сумму более 11 миллионов тенге.

По данному факту было начато досудебное расследование по ч.4 ст.188 УК РК (Кража).

При проведении оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали двоих работников предприятия 30 и 32 лет. Подозреваемые дали признательные показания.

Следствием установлено, что мужчины по предварительному сговору за 3 раза перевезли со склада около 4 тонн меди в пункт приема металлолома.

Там им заплатили по 3000 тенге за килограмм, общая сумма составила более 9 млн тенге. Деньги подозреваемые потратили на личные нужды.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968936-4-tonny-medi-pohitili-u-zolotodobyvayuschey-kompanii-v-zhambylskoy-oblasti/