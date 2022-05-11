Видео с избиением сотрудника ДЭР прокомментировали в АФМ

Кадр из видео: Kozachkov offside

В соцсетях появилось видео конфликта между мужчинами в Шымкенте. Отмечалось, что замешаны в нем были сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу. Ведомство прокомментировало инцидент в своем официальном Telegram-канале.

На опубликованных в Telegram-канале Kozachkov offside кадрах видно, что двое мужчин разговаривают на крыльце. Судя по всему, между ними завязывается ссора, в итоге один бьет другого и тот падает с лестницы.

По информации Агентства РК по финансовому мониторингу, 8 мая 2022 года управлением полиции Аль-Фарабийского района Шымкента начато досудебное расследование по факту получения телесных повреждений сотрудником городского департамента экономических расследований Бахтияром Ахметжановым.

Кроме того, после инцидента департаментом собственной безопасности АФМ начато служебное расследование.

"На период его проведения руководитель департамента экономических расследований по Шымкенту временно отстранен от занимаемой должности", - сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968752-video-s-izbieniem-sotrudnika-der-prokommentirovali-v-afm/