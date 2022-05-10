"Mortal Kombat по-павлодарски": массовую драку на проезжей части сняли на видео

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/tipavlo

В соцсетях опубликовали видео драки на улице Абая в Павлодаре, которая быстро переросла в массовую. На инцидент обратили внимание в департаменте полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

На кадрах опубликованного видео изначально появляются двое мужчин и девушка, которая пытается разнять оппонентов. Один валит другого на землю и начинает бить.

Через пару секунд в потасовку вмешивается третий участник. Он буквально с лету сбивает ногой одного из мужчин. В конфликте в итоге оказываются замешаны еще несколько молодых людей и девушки.

"Эпичный прыжок, как в голливудских фильмах", "Он с ноги, она с локтя", "Mortal Kombat по-павлодарски", "Дерзкое фаталити, с ноги залетел", - пишут комментаторы.

Многие осудили поведение дерущихся. Учитывая, что действия происходили на проезжей части, а участники мешали движению транспорта.

"Факт имел место 7 мая 2022 года. Все участники установлены, проводится проверка. Обстоятельства и причины устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968649-mortal-kombat-po-pavlodarski-massovuyu-draku-na-proezzhey-chasti-snyali-na-video/