Павлодарка потеряла 4,5 млн тенге после предложения поучаствовать в спецоперации

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Злоумышленники под предлогом участия в спецоперации против мошенников завладели почти 4,5 млн тенге жительницы Павлодара. Женщина обратилась с заявлением в правоохранительные органы, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В полицию обратилась 47-летняя павлодарка и попросила привлечь к уголовной ответственности неизвестных, которые представились сотрудниками силовых структур.

Как выяснилось, женщине позвонил незнакомец и представился следователем департамента финансового контроля.

Он пояснил, что по доверенности от ее имени в один из банков поступила заявка на оформление кредита на сумму 400 тысяч тенге.

Мужчина учтиво поинтересовался состоянием ее здоровья. Получив ответ, что проблем с этим нет, собеседник заявил, что, возможно, в данном случае действуют мошенники. После чего соединил павлодарку с человеком, который представился специалистом финансовой полиции.

Последний убедил женщину оформить кредит, чтобы они могли отследить действия аферистов. Не задумываясь, она согласилась и взяла 1,5 млн тенге, после чего перевела всю сумму на отправленные ей злоумышленниками реквизиты.

Позже жертва мошенников через WhatsApp получила от звонивших документ в PDF-формате о "досрочном погашении" долга.

На следующий день с жительницей города снова связались и сообщили об очередной заявке на получение кредита. В итоге женщина оформила еще два займа на сумму 1,9 и 1 млн тенге.

После перевода денег номер, с которого ей звонили, перешел в статус "несуществующих".

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество). Принимаются меры к установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968331-pavlodarka-poteryala-45-mln-tenge-posle-predlozheniya-pouchastvovat-v-spetsoperatsii/