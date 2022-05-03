Преступник сбежал из колонии в Актобе

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36-летний актюбинец, отбывающий наказание в колонии-поселении, сбежал к больной матери. Нашли мужчину в селе. В итоге он предстал перед судом, ему добавили срок и отправили в исправительное учреждение с более строгим режимом содержания, передает "Диапазон".

Жителя Актобе осудили за тяжкое преступление на 8 лет. Остаток срока он отбывал в колонии-поселении, где передвигался без конвоя, ходил на работу, а вечером возвращался. Но однажды он просто сбежал.

Задержали его в селе у сестры и возбудили уголовное дело.

В суде мужчина пояснил, что узнал о серьезной болезни матери, которая проживает в поселке Шубаркудук. Он попросил разрешения у руководства колонии дать ему возможность навестить ее, но ему отказали. Поэтому решил сбежать.

В Актобе снял квартиру на сутки, затем поехал к матери, после чего - к сестре, где его и задержали.

За предыдущее преступление ему оставалось отбыть всего 4 месяца, но за побег суд приговорил его к 1 году лишения свободы. Из колонии-поселения его переведут в учреждение максимальной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967741-prestupnik-sbezhal-iz-kolonii-v-aktobe/