Крестьянское хозяйство обокрали на 9,4 млн тенге в Костанайской области

Краденое оборудование. Фото: polisia.kz

Полицейские Костанайской области задержали троих мужчин, которых подозревают в краже дорогостоящего оборудования с территории крестьянского хозяйства. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz.

Потерпевший житель села Садовое рассказал стражам порядка, что на территории его крестьянского хозяйства имеется производственная база, а также складские помещения по хранению овощей и цех розлива воды.

В один из дней во время обхода производственной базы он заметил, что решетка на дверях цеха вырвана. Войдя в помещение, он обнаружил пропажу оборудования, которое было вырезано и вывезено из цеха.

Потерпевший сразу же позвонил участковому инспектору Мичуринского сельского округа и сообщил ему о краже.

Краденое оборудование. Фото: polisia.kz

Для раскрытия преступления была собрана оперативно-следственная группа, в состав которой входили полицейские Бакберген Нургазин, Медет Саматов и Рашид Садыков. Стражи порядка прибыли на место и собрали информацию, после чего в течение трех часов подозреваемых нашли и задержали.

Как рассказал старший оперуполномоченный Бакберген Нургазин, задержанными оказались мужчины в возрасте 25, 26 и 32 года. По версии правоохранителей, они проникли в здание ночью и украли рамный фильтр-пресс, пищевой варочный котел с мешалкой и линию по розливу напитков.

Материальный ущерб составил более 9,4 млн тенге. Имущество вернули владельцу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967734-krestyanskoe-hozyaystvo-obokrali-na-94-mln-tenge-v-kostanayskoy-oblasti/