Кража элитного алкоголя и шоколада попала на видео в Нур-Султане

Место происшествия. Кадр из видео: ДП Нур-Султана

Владелец столичного магазина заявил в полицию о краже дорогостоящего алкоголя, а также шоколада. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Подозреваемого задержали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

Стражи порядка выяснили, что, воспользовавшись отвлеченностью продавца, злоумышленник забрал виски и шоколад, после чего спрятал их под кофтой и покинул магазин.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый в краже был задержан. Им оказался 25-летний астанчанин, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

В ходе следствия установлено, что молодой человек в вечернее время намерено пришел в торговую точку, чтобы похитить дорогостоящий алкоголь, а потом продать его с рук.

Правоохранители по данному факту проводят досудебное расследование. Устанавливается причастность задержанного к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967570-krazha-elitnogo-alkogolya-i-shokolada-popala-na-video-v-nur-sultane/