Акмолинка собрала миллионы с 5000 человек и перестала отвечать на звонки

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Прокуратурой Акмолинской области в Степногорский городской суд направлено дело о финансовой пирамиде, деятельность которой причинила ущерб на сумму более 147 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган региона.

Следствием установлено, что жительница Степногорска распространила через социальные сети информацию о быстром увеличении дохода и обманула более 5 тысяч человек. Завладев 147 миллионами тенге, организатор перестала отвечать на звонки.

По данным прокуратуры Акмолинской области, злоумышленница в 2018 году создала восемь программ для привлечения вкладчиков.

Инвесторам обещали мгновенные выплаты в зависимости от суммы вклада. Для создания видимости благонадежности своей компании и введения в заблуждение потенциальных участников подозреваемая распространила в социальных сетях информацию о приобретении ею и другими вкладчиками автомобилей бизнес-класса.

Для сотрудников компаний была разработана система поощрения за привлечение новых клиентов. После того, как количество желающих сделать выгодное вложение стало исчисляться тысячами, выплаты прекратились.

"В 2021 году организатор финпирамиды была арестована. Ей предъявлено обвинение по ст.217 УК (Создание и руководство финансовой пирамидой)", - сообщили в надзорном органе.

Теперь материалы дела в отношении нее переданы в суд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967566-akmolinka-sobrala-milliony-s-5000-chelovek-i-perestala-otvechat-na-zvonki/