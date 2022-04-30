Вооруженные ограбления АЗС в Алматы и Талдыкоргане попали на видео

Место происшествия. Кадр из видео: ДП Алматинской области

Полицейские задержали 27-летнего таксиста, подозреваемого в вооруженных нападениях на автозаправки в Алматы и Талдыкоргане. Действия злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения, что в итоге помогло правоохранителям вычислить и задержать мужчину, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции Алматинской области.

В ночь с 25 на 26 апреля в Талдыкоргане неизвестный в маске ворвался в помещение автозаправки и, угрожая кассиру пистолетом, завладел денежной выручкой.

Вскоре выяснилось, что днем ранее аналогичный вооруженный налет был совершен на автозаправку в Ауэзовском районе Алматы.

"С места происшествия были изъяты оставленные подозреваемым следы, а также записи с камер видеонаблюдения, которые тщательно изучили.

Проверены предположительные маршруты ухода злоумышленника. Произведена проческа жилых комплексов и дачных массивов.

На трассе близ Талдыкоргана была обнаружена безрукавка, вязаная шапка с прорезями для глаз и похищенная с АЗС барсетка, в которой впопыхах оставили 10 тысяч тенге.

Вскоре удалось установить подозреваемого. Им оказался 27-летний талдыкорганец, занимающийся частным извозом на арендованной машине Toyota Camry", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматинской области Ельдар Абдикенов.

В автомобиле задержанного был обнаружен револьвер РС-31 с шестью патронами, который, по мнению правоохранителей, использовался в обоих преступлениях. Оружие сейчас направлено на баллистическую экспертизу.

Подозреваемый взят под стражу. Уголовное расследование проводится по ст.192 УК РК (Разбой).

Задержанному пока инкриминируют ограбление двух АЗС, но также проверяют на причастность к другим преступлениям с применением огнестрельного оружия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967550-vooruzhennye-ogrableniya-azs-v-almaty-i-taldykorgane-popali-na-video/