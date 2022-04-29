19-летнего павлодарца, подозреваемого в грабеже, поймали в Германии

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Полицейские Павлодарской области совместно с Национальным Центральным Бюро Интерпола МВД РК задержали в немецком городе Нюрнберг 19-летнего парня, подозреваемого в совершении грабежа в Экибастузе. Об этом сообщается на официальной странице регионального ДП в Instagram.

По версии правоохранителей, в сентябре минувшего года подозреваемый житель Павлодарской области совершил грабеж в Экибастузе, после чего бежал от правосудия в Германию.

Тем не менее, его удалось установить и задержать.

Других деталей по данному делу в полиции не раскрыли.

Также в департаменте сообщили о том, что задержали в Павлодаре 58-летнего мужчину, которого разыскивало УВД Самаркандской области Республики Узбекистан. Его подозревают в совершении преступления, связанного с мошенничеством.

Отмечается, что с начала этого года павлодарские оперативники разыскали и задержали уже 25 уголовных преступников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967435-19-letnego-pavlodartsa-podozrevaemogo-v-grabezhe-poymali-v-germanii/