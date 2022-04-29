Звуки выстрелов в лесополосе встревожили жителей Кокшетау

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26 апреля в управление полиции Кокшетау позвонил 46-летний мужчина и сообщил, что в лесополосе пригорода слышны звуки выстрелов. Стражи порядка установили правонарушителя, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

В ведомстве рассказали, что 26 апреля в полицию по телефону обратился 46-летний житель Кокшетау. Он сообщил, что в лесополосе пригорода слышны хлопки, похожие на выстрелы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили 48-летнего мужчину. При обыске у него нашли и изъяли зарегистрированную винтовку марки ТОЗ-99. Установлено, что разрешение на ношение оружия действует до 2025 года.

По данному факту жителя Кокшетау привлекли в административной ответственности по ст.484 (Нарушение порядка приобретения, передачи, учета, хранения, использования на территории Республики Казахстан гражданского, служебного, наградного, коллекционного оружия, патронов к нему) и по ст.436 (Стрельба из огнестрельного, газового, пневматического, метательного и электрического оружия в населенных пунктах) КоАП РК.

Мужчине грозит штраф на сумму более 120 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967432-zvuki-vystrelov-v-lesopolose-vstrevozhili-zhiteley-kokshetau/