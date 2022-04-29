Преступную группу из пяти человек задержали в Таразе (видео)

Кадр из видео: ДП Жамбылской области

В Таразе в ходе поведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители по "горячим следам" задержали пятерых подозреваемых в совершении краж, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Жамбылской области.

Двое подозреваемых являются алматинцами, а трое - местные жители. Гастролеры прибыли в Тараз в поисках легкой наживы. Самому старшему из них 30 лет, а младшей - 19.

Подозреваемым было предъявлено обвинение по двум фактам краж мобильных телефонов, произошедшим в торговом центре и на городком рынке.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража). Вещественные доказательства изъяты.

В департаменте полиции Жамбылской области отметили, что задержанные дали признательные показания.

Сейчас проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Тараза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967385-prestupnuyu-gruppu-iz-pyati-chelovek-zaderzhali-v-taraze-video/