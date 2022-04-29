Мужчина обворовывал детей в оздоровительном центре в Темиртау

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Темиртау был задержан мужчина, которого подозревают в серии краж. Жертвами злоумышленника становились дети, которые посещали один из оздоровительных центров в городе, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

19 апреля за помощью к стражам порядка обратилась 36-летняя женщина. Горожанка сообщила, что ее 14-летние сыновья посещают одно из оздоровительных учреждений в Темиртау. Во время последнего похода в центр ее дети стали жертвами вора.

По ее словам, кто-то проник в раздевалку и похитил вещи подростков и спортинвентарь. Сумма ущерба составила 50 тыс. тенге.

22 апреля был задержан 31-летний подозреваемый. У него были изъяты вещественные доказательства. Он уже дал признательные показания.

В ходе досудебного следствия выяснилось, что подозреваемый может быть причастен к еще трем эпизодам краж. Все они произошли в этом же оздоровительном центре.

Например, 6 апреля был похищен мобильный телефон стоимостью 129 тыс. тенге, который принадлежал девочке. Гаджет был украден, пока ребенок находился на тренировке.

В отношении подозреваемого возбуждено дело по статье "Кража".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967332-muzhchina-obvorovyval-detey-v-ozdorovitelnom-tsentre-v-temirtau/