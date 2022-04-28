Строительство полигона для радиоактивных отходов предотвратили в Мангистау

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Природоохранная прокуратура Мангистауской области опротестовала строительство специального комплекса для осуществления работ с радиоактивными отходами, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что постановлением акимата Каракиянского района от 18 января 2021 года ТОО "West Dala" предоставлен земельный участок для строительства комплекса приема, временного хранения, захоронения и переработки промышленных отходов.

Тем не менее, 2 июня 2021 года постановлением акимата района целевое назначение земельного участка было изменено. Согласно новому постановлению, участок был выделен на "Строительство специального комплекса для осуществления работ с радиоактивными отходами".

"Однако подобные решения, согласно действующему законодательству, принимаются правительством Республики Казахстан, а не акиматом района", – отметили в областной прокуратуре.

В ведомстве добавили, что постановление акимата района является незаконным и по протесту природоохранной прокуратуры Мангистауской области оно было отменено.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967307-stroitelstvo-poligona-dlya-radioaktivnyh-othodov-predotvratili-v-mangistau/