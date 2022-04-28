Исполнительного директора компании зарубили топором в Акмолинской области

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24 апреля в Жаркаинском районе произошло жестокое преступление. На территории одного из ТОО было обнаружено тело исполнительного директора с признаками насильственной смерти, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

Около 20.10 часов 24 апреля в полицию поступила информация об обнаружении тела мужчины с признаками насильственной смерти на территории ТОО, расположенного недалеко от села Бирсуат.

Жертвой оказался исполнительный директор товарищества 1969 года рождения.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что преступление было совершено в помещении весовой, а орудием убийства стал топор.

Здесь же был задержан один из работников, подозреваемый в нанесении смертельных ранений своему начальнику.

Стражи порядка выяснили, что буквально за несколько дней до случившегося исполнительный директор взял на работу в качестве сварщика жителя Костаная. Но уже спустя два дня новый сотрудник начал жаловаться на ухудшение самочувствия.

Работодатель возил его в больницу в Аркалык. В день убийства мужчина вернулся и начал высказывать недовольство руководителю по поводу условий труда и проживания.

На этой почве между ними произошла словесная ссора, в ходе которой работник нанес начальнику удары топором и отверткой.

Досудебное расследование проводится по ч.1 ст.99 УК РК (Убийство). 33-летний подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы. Орудие преступления изъято в качестве вещественного доказательства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967267-ispolnitelnogo-direktora-kompanii-zarubili-toporom-v-akmolinskoy-oblasti/