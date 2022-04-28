Квартирный аферист обманул астанчан на 1 млн тенге

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Столичные полицейские задержали мужчину, которого подозревают в совершении 11 эпизодов мошенничества с недвижимостью. Сумма ущерба составила порядка 1 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

Как указали в полиции, подозреваемый – 28-летний мужчина, житель Туркестанской области. Подчеркивается, что следователи доказали его вину по 11 эпизодам мошенничества.

Согласно текущей версии, задержанный несколько месяцев размещал фейковые объявления о сдаче в аренду квартир в столице. Стоимость в объявлениях выставлялась ниже рыночной.

Далее под предлогом срочности и большого количества желающих снять квартиры, автор объявлений требовал предоплату, которую получал посредством мобильного перевода.

В одном из эпизодов, произошедшем в ноябре минувшего года, на популярном сайте были размещены объявления о якобы сдаче в аренду квартиры в доме по проспекту Кабанбай батыра. На объявление откликнулся местный житель. Он отправил автору "предоплату" в размере 110 тысяч тенге.

В настоящее время подозреваемый арестован, проводится расследование по статье 190, часть 2 УК РК. Устанавливаются остальные потерпевшие.

Отмечается, что в случае признания вины подозреваемый может получить до 4 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также в полиции сообщили, что сейчас на территории столицы проходит ОПМ "Правопорядок". В рамках ОПМ за два дня зарегистрировано уже 50 преступлений, из которых 32 раскрыты. Также раскрыто 33 ранее совершенных преступления.

Кроме того, выявлено более 1,5 тысяч административных правонарушений, среди которых мелкое хулиганство, нарушение тишины, распитие спиртных напитков в общественных местах, нахождение в ночное время несовершеннолетних вне жилища.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967225-kvartirnyy-aferist-obmanul-astanchan-na-1-mln-tenge/