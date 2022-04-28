"Со слезами просила не оставлять ее с отцом": казахстанка обвинила мужа в совращении дочери

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Жительница Шымкента рассказала шокирующую историю о том, что ее муж совращал и грозился убить родную дочь. Однако, говорит женщина, стражи порядка его отпустили. Ситуацию прокомментировали в городском департаменте полиции, передает Otyrar.kz.

Мать четверых детей обвинила супруга в домогательствах к собственной 7-летней дочери.

"Вечером я собралась во двор к соседке. Тогда дочь подбежала ко мне и со слезами просилась со мной. Она говорила, что не хочет оставаться с отцом наедине. Я спросила, почему, а она говорит, что когда я ухожу, то папа заставляет ее делать ужасные вещи, и так продолжалось несколько месяцев", - поделилась женщина.

По ее словам, после признания она позвала родителей и родственников мужа. Они просили никуда не обращаться, обещали вылечить мужчину от алкоголизма и наркозависимости.

"Я согласилась, чтобы не ломать будущее своих детей. Муж клялся, божился и просил прощения, обещал, что больше не будет, что исправится", - говорит мать четверых детей.

Однако после приема очередной дозы глава семейства, отмечает жительница Шымкента, грозился убить ее и дочь. Тогда она сбежала к соседям и вызвала полицейских.

Адвокат женщины Нуркен Калмурзаев сообщил, что мужчину задержали всего на 10 суток, а потом отпустили.

"Следователь, прокурор и мой муж из одного села. Это я узнала потом. Поэтому его и отпустили из-под стражи. Я сейчас боюсь отпускать детей из дома. Все время с ужасом жду и думаю, что он вот-вот придет", - добавила горожанка.

В департаменте полиции Шымкента пояснили, что спустя 10 дней подозреваемого выпустили на свободу из-за недостаточности улик.

Однако расследование по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего" продолжается. Назначены экспертизы. В отношении подозреваемого выписано защитное предписание.

Также в ведомстве отметили, что уголовное дело передано другому следователю, а в отношении прежнего назначена служебная проверка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967177-so-slezami-prosila-ne-ostavlyat-ee-s-ottsom-kazahstanka-obvinila-muzha-v-sovraschenii-docheri/