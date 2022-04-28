Позвал знакомых, чтобы разобрались: застолье со спиртным закончилось грабежом в Нур-Султане

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Полицейские Нур-Султана задержали двух подозреваемых в грабеже. По версии следствия, мужчины приехали в квартиру своего знакомого и избили и ограбили одного из его собутыльников, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Как рассказали в правоохранительных органах, в полицию обратился 30-летний астанчанин. Горожанин рассказал, что его ограбили - добычей грабителей стал смартфон стоимостью 140 тыс. тенге.

Следствие установило, что потерпевший распивал спиртное в компании знакомых. Во время посиделок между ним и другим собутыльником завязался конфликт, переросший в драку. В итоге второй мужчина позвал своих приятелей, чтобы продолжить разборки.

"Те, придя в квартиру, где компания распивала спиртные напитки, нанесли потерпевшему телесные повреждения и забрали сотовый телефон. Отобранный телефон подозреваемые успели сбыть скупщику в районе вокзала", - сообщили в полиции.

Стражам порядка удалось задержать подозреваемых в считанные часы. Ими оказались два парня 21 и 25 лет были задержаны. Они дали признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 191 УК "Грабеж".

Сейчас полиция проверяет причастность задержанных к аналогичным преступлениям. Похищенный телефон изъяли и вернули владельцу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967171-pozval-znakomyh-chtoby-razobralis-zastole-so-spirtnym-zakonchilos-grabezhom-v-nur-sultane/